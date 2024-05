(Di martedì 21 maggio 2024) La onlus A.N.G.E.L.S. – Associazione Nazionale Giovani Energie Latrici di Solidarietà ha ringraziato il presidente del Consiglio Giorgiaper ildi Intisar, unadiche nel 2009, all’età di 5 anni, era stata dichiarata inguaribile per un grave epatoblastoma al fegato. La storiapiccola Intisar (che in arabo significa “Vittoria”) è commovente ma per fortuna a lieto fine.alla onlus e all’intervento risolutivo dell’allora ministro degli Esteri Franco Frattini, la piccola oltrepassò Erez e fu trasportata in Italia, con volo di Stato, per ricevere un trapianto di fegato presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a Roma. In seguito Intisar ha avuto una recidiva died ulteriori ...

La onlus A.N.G.E.L.S. – Associazione Nazionale Giovani Energie Latrici di Solidarietà ha ringraziato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il salvataggio della famiglia di Intisar, una paziente di Gaza che nel 2009, all'età di 5 anni, era stata dichiarata inguaribile per un grave epatoblastoma al fegato. La storia della piccola Intisar (che in arabo significa “Vittoria”) è commovente ma per fortuna a lieto fine. liberoquotidiano

Gaza, Paravia (Angels) a Meloni: “Grazie per il salvataggio della famiglia di una giovane paziente guarita dal cancro” - gaza, Paravia (angels) a Meloni: “Grazie per il salvataggio della famiglia di una giovane paziente guarita dal cancro” - La vicepresidente e portavoce della onlus: “L'intervento del suo governo ha dimostrato un forte sostegno ai valori fondamentali della solidarietà e del rispetto per la vita umana". elivebrescia.tv

