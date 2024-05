Gasperini si gode il traguardo | Il Bayer Leverkusen non perde mai Noi però vogliamo fare la storia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) L’Atalanta oggi vola a Dublino per provare a scrivere la pagina più importante dei suoi 117 anni di. Domani sera alle 21 all’Aviva Stadium la finale di Europa League contro ilneo campione di Germania. Mai così in alto la Dea, come ha riconosciuto lo stesso Gian Piero(che in questi giorni continua ad essere accostato al Napoli, ma del suo futuro si parlerà solo dopo la finale) che in un’intervista al sito ufficiale della UEFA ha spiegato: "Essere arrivati a questa finale è un grandee motivo di soddisfazione, ottenuto in una stagione davvero positiva da parte di tutta la squadra. Nel 2019/20 in Champions siamo arrivati a un passo dalla semifinale nella partita contro il PSG. È sempre rimasto il massimoraggiunto, ma devo ...