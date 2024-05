Gardini interrompe ripetutamente Geloni e Panella sbotta con la deputata di Fdi | Lei è scorretta - se continua così io non le do parola

(Di martedì 21 maggio 2024) Scintille negli studi di Tagadà (La7) a causa delle continue e ripetute interruzioni delladi Fratelli d’Italia, Elisabetta, all’intervento della giornalista Chiara. Nodo della discussione è la convention dei partito nazionalista spagnolo Vox, a cui hanno partecipato tre giorni fa esponenti della destra e dell’estrema destra europea, dalla leader del Ressemblement National, Marine Le Pen al premier ungherese Viktor Orbán fino alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è anche la presidente europea dell’Ecr, il gruppo dei conservatori e riformisti europei.sottolinea che se su alcuni temi tra i populisti europei di destra permangono svariate contraddizioni, ci sono tuttavia molte posizioni in comune, come per esempio quella sul negazionismo climatico. Ma viene interrotta ...

