Garage allagati e idrovore in azione | oltre 180 interventi dei vigili del fuoco nel Modenese per i danni dovuti al maltempo – Video

(Di martedì 21 maggio 2024)180tra ieri e le prime ore di oggi deidelnelper allagamenti seguiti alle forti piogge delle ultime ore. Glisono concentrati nei comuni di Savignano sul Panaro, Vignola e Marano. Tantissime le richieste per svuotamenti di. Hanno operato solo ieri sera dieci squadre di pompieri del comando di Modena e altre cinque di rinforzo da altri comandi della regione. Un centinaio idelimpegnati sul territorio provinciale. Anche nel Bolognese glideidelsono statiun centinaio. Decine di richieste sono arrivate dalle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Per lo più i ...

Le forti piogge che si stanno abbattendo in Lombardia stanno causando diversi disagi, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco . Attualmente, sono in corso oltre un centinaio di interventi per affrontare gli allagamenti e la rimozione di piante dalle sedi stradali, rendono noto gli stessi vigili del fuoco , oltre a quelli, numerosi, già terminati. quotidiano

Milano – L’ultima ondata di maltempo ha lasciato il segno in Lombardia , mettendo in ginocchio in particolare la zona tra Gessate e Bellinzago, i due comuni più colpiti dalle conseguenze di tre giorni di piogge torrenziali. Un’emergenza che si evince anche dai numeri dei vigili del fuoco : sono stati effettuati oltre mille interventi di soccorso tecnico urgente in tutta la regione. ilgiorno

Maltempo in Emilia Romagna tra esondazioni, allagamenti e scuole chiuse: situazione da Vignola e Valsamoggia - Maltempo in Emilia Romagna tra esondazioni, allagamenti e scuole chiuse: situazione da Vignola e Valsamoggia - Maltempo con pioggia battente anche sulla Bassa Reggiana, in particolare nella zona di Rolo al confine con il Modenese, dove si sono registrati disagi con allagamenti in strada, piani bassi e ... notizie.virgilio

Maltempo in Emilia Romagna: Valsamoggia allagata, scuole chiuse e i dati sulla pioggia caduta - Maltempo in Emilia Romagna: Valsamoggia allagata, scuole chiuse e i dati sulla pioggia caduta - L'ondata di maltempo che ieri ha colpito l'Emilia Romagna ha causato ingenti danni. Numerosi interventi dei vigili del fuoco ... meteo

Maltempo, in Veneto continua a piovere, livello dei fiumi in rialzo - Maltempo, in Veneto continua a piovere, livello dei fiumi in rialzo - Precipitazioni diffuse, più continue e consistenti sulla parte centro-occidentale del Veneto dove a tratti sono risultate moderate/forti con rovesci e un isolato temporale nel Rodigino, più ... ansa