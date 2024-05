Gallant - ' Israele non riconosce l' autorità della Cpi'

Secondo il noto analista del Washington Post David Ignatius, Israele ha deciso di accantonare l’idea di condurre un’offensiva su vasta scala a Rafah e di agire in modo più limitato nella città nel sud della Striscia di Gaza al confine con l’Egitto, dando ascolto alle richieste degli Stati Uniti delle ultime settimane. “Offensiva limitata. Washington è d’accordo” – Basandosi su conversazioni dietro le quinte con funzionari statunitensi, Ignatius scrive che il governo israeliano avrebbe abbandonato il piano originario di inviare due divisioni dell’esercito israeliano (Idf) a Rafah . ilfattoquotidiano

Roma, 16 mag. (askanews) – La spaccatura che da tempo covava nel cuore del gabinetto di guerra israeliano è esplosa, dopo che il ministro della Difesa, Yoav Gallant, ha sfidato ieri il primo ministro Benjamin Netanyahu a elaborare piani per il “giorno dopo” la guerra a Gaza, affermando che non avrebbe consentito alcuna soluzione che prevede il dispiegamento sul territorio dell’esercito o di un governo civile israeliano.

ildenaro