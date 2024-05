G7, sette piste di atterraggio per gli elicotteri dei leader mondiali - G7, sette piste di atterraggio per gli elicotteri dei leader mondiali - Sul fronte infrastrutturale, invece, proseguono le attività di realizzazione delle sette postazioni a Savelletri, tra aree private e pubbliche, per permettere l'atterraggio in massima sicurezza degli ... quotidianodipuglia

F1, GP Imola: Ferrari bene, ora servono conferme su altre piste. VIDEO - F1, GP Imola: Ferrari bene, ora servono conferme su altre piste. VIDEO - Gli aggiornamenti della Ferrari sono piccoli passi, la Formula 1 non te la inventi dall'oggi al domani, specialmente le modifiche. Queste sono state pensate e portate a Imola, ma ora servono conferme ... informazione

Il calendario "Saliano" - Il calendario "Saliano" - Dicembre, il sette, è troppo lontano, dunque Sala, il sindaco di Milano, è uno che non perde tempo, tra piste ciclabili, monopattini e attacchi al governo, ha deciso di anticipare le celebrazioni di S ... ilgiornale