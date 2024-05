G7 - ipotesi congelamento extraprofitti russi | ma l’Italia tentenna

(Di martedì 21 maggio 2024) La recente proposta della Casa Bianca, presentata nel contesto della presidenza italiana del G7, ha generato un notevole dibattito in Europa. Gli Stati Uniti suggeriscono di utilizzare glidegli assetcongelati nelle banche europee per sostenere l’Ucraina nel suo conflitto in corso e nella successiva ricostruzione. Nonostante i tre miliardi di euro già generati dagli interessi su questi fondi, gli USA prevedono un piano più ambizioso che potrebbe liberare fino a 50 miliardi di euro nei prossimi 15-20 anni. Chi sostiene la tesi Usa: la posizione di Canada e Regno Unito Questa spinta degli Stati Uniti è sostenuta da paesi come il Regno Unito e il Canada, ma incontra significative resistenze da parte delle cancellerie di Francia, Germania e Italia. Il timore principale è che l’adozione di tale misura possa scatenare ritorsioni ...

(Adnkronos) – C'è l' accordo Ue sull'uso degli extraprofitti derivanti dai beni congelati alla Russia . I rappresentanti permanenti degli Stati membri hanno trovato un'intesa di principio in Coreper sull'uso dei proventi rivenienti dal congelamento nei bilanci delle società di clearing (Euroclear e Clearstream) degli asset della Banca centrale russa, colpiti dalle sanzioni per la guerra all' Ucraina . periodicodaily

“Subito a Kiev 50 miliardi dai beni russi”. Stretta di Biden sul G7, ma l’Ue teme Putin - “Subito a Kiev 50 miliardi dai beni russi”. Stretta di Biden sul G7, ma l’Ue teme Putin - Gli Usa: anticipare gli extraprofitti generati dagli asset congelati per finanziare Zelensky. Timori per le ritorsioni sulle aziende europee ... repubblica

Tassa sugli extraprofitti, Conte al sit-in: “Con la norma del governo sono entrati zero euro, esecutivo inginocchiato al potere dei banchieri” - Tassa sugli extraprofitti, Conte al sit-in: “Con la norma del governo sono entrati zero euro, esecutivo inginocchiato al potere dei banchieri” - Anche Giuseppe Conte è sceso in piazza insieme al Movimento 5 stelle, sotto al Ministero dell’economia e delle finanze, per chiedere una tassa sugli extraprofitti. “È un peccato che oggi Giorgetti non ... ilfattoquotidiano

Conte ed il M5S in sit-in di fronte al Mef: “Su extraprofitti banche il Governo non ha visione”| VIDEO - Conte ed il M5S in sit-in di fronte al Mef: “Su extraprofitti banche il Governo non ha visione”| VIDEO - Pomeriggio di sit-in per il M5S, questa volta davanti al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Oggi 14 maggio 2024 il firmatario della proposta di legge pentastellata per tassare gli extraprofitti ... tag24