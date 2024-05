G7 a Brindisi - porto interno off limits | il rebus voli in aeroporto e motobarca

Aeroporto di Bologna chiuso per motivi di sicurezza oggi pomeriggio . Il rinvenimento, stando a quanto riporta tgcom24, di una Pistola in una valigia ha causato la misura precauzionale che ha riguardato il dirottamento di tre voli in arrivo nello scalo emiliano. Fra questi il volo proveniente da Brindisi . L'articolo Pistola in una valigia : chiuso l’aeroporto di Bologna. noinotizie

Aeroporto di Bologna chiuso per motivi di sicurezza oggi pomeriggio . Il rinvenimento, stando a quanto riporta tgcom24, di una Pistola in una valigia da parte degli agenti Polaria ha causato la misura precauzionale che ha riguardato il dirottamento di alcuni voli in arrivo nello scalo emiliano. Fra questi il volo proveniente da Brindisi . Conseguentemente cancellato il Bologna- Brindisi delle 16,15. noinotizie

L' Aeroporto di Bologna è chiuso per motivi di sicurezza da poco dopo le 16, ma è un errore. Questo pomeriggio, intorno alle 18, si era sparsa la notizia che gli agenti della Polaria avrebbero trovato una pistola in una valigia , ma si era trattato di un errore tecnico. Tre voli in arrivo , da Brindisi ilgiornaleditalia

G7, il prefetto di Brindisi: “A breve comunicheremo misure di sicurezza” - G7, il prefetto di brindisi: “A breve comunicheremo misure di sicurezza” - G7 a Fasano. Si sta definendo il piano sicurezza in previsione dell'evento che si terrà a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno. Preannunciate anche chiusure di aziende e uffici pubblici. trmtv

Città blindata per la cena inaugurale del G7 prevista per il 13 giugno - Città blindata per la cena inaugurale del G7 prevista per il 13 giugno - Interdetta la navigazione nel porto interno, controlli rafforzati sull’arrivo dei traghetti, al vaglio la situazione dello spazio aereo tra Bari e brindisi. rainews

In Svizzera parte la sfida per completare l’asse ferroviario del Gottardo - In Svizzera parte la sfida per completare l’asse ferroviario del Gottardo - Durante l’assemblea annuale del Gotthard Komitee (Comitato del San Gottardo) è emersa la richiesta di completare l’intero asse ferroviario del San Gottardo, mentre il Consiglio federale e il Parlament ... trasportoeuropa