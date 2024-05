Futuro Pioli - clamoroso inserimenti dall’estero | prima la risoluzione col Milan

Quale sarà il futuro dell’allenatore del Milan Stefano Pioli? Le parole del tecnico rossonero al termine della partita contro il Torino La sconfitta per 3-1 contro il Torino è un risultato pesantissimo ed estremamente negativo. La squadra non ha più obiettivi, è abbattuta e sta già pensando al futuro. Un futuro in cui in panchina non ci sarà più Stefano Pioli.

