Fuori il 24 maggio M&M’s il nuovo singolo dei WEARESYNTHETIC

Roma, 21 mag. (askanews) – A un anno di distanza dal loro primo EP, i Joshua Thriller tornano con un nuovo brano che profuma d’estate: “Pick the Flowers”. Il singolo, in uscita venerdì 24 maggio 2024, è il primo di una serie di singoli che anticiperanno il secondo EP della band catanese. Il nome del gruppo, un geniale mash-up tra due album monumentali di due giganti della musica mondiale come gli U2 e Michael Jackson, potrebbe trarre in inganno, perché la musica dei Joshua Thriller è tutt’altro che derivativa.

