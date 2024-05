Fuori concorso - diretto dalla maestra del documentario francesc - è un omaggio all' istituzione scolasti -a, il luogo dove i più piccoli imparano a misurarsi con il mondo

Fuori dal fango: il documentario di Mario Tozzi su Rai 3 Fuori dal fango è il documentario in onda su Rai 3 questa sera, 16 maggio 2024, con Mario Tozzi, in occasione del primo anniversario delle alluvioni della Romagna del maggio 2023. Ecco le anticipazioni. Anticipazioni Mario Tozzi, geologo, primo ricercatore del Cnr e conduttore di “Sapiens” su Rai 3, è sul campo nelle zone alluvionate della Romagna a un anno di distanza dall’alluvione, per affrontare le domande che aspettano ancora una risposta.

Per ricordare il primo anniversario delle devastanti alluvioni che hanno colpito la Romagna nel maggio 2023, Rai Documentari presenta un evento speciale in prima serata intitolato "Fuori dal fango". In onda oggi, 16 maggio 2024, dalle 21.20 su Rai 3, il lavoro è tratto da un'idea di Mario Tozzi...

