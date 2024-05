Frosinone Smaltimento illecito di rifiuti - arresti e sequestri – Legambiente | riportare legalità nel ciclo dei rifiuti

11.12 Nove arresti domiciliari,sequestro preventivo di quattro società e sequestro preventivo del profitto per 2,5 mln di euro, 41 indagati (anche 9 persone giuridiche)in diverse regioni,per traffico e smaltimento illecito di rifiuti . E' il bilancio di un'operazione condotta dalla Mobile e dal Gruppo carabinieri forestale di Frosinone in esecuzione di un'ordinanza del gip di Roma. televideo.rai

Tempo di lettura: 3 minutiNove arresti domiciliari, con un sequestro preventivo di quattro società, il sequestro preventivo del profitto pari a circa due milioni e mezzo di euro e 41 indagati (oltre a nove persone giuridiche) in diverse regioni d’Italia, per i reati di associazione a delinquere finalizzata al Traffico illecito di rifiuti , attività organizzate per il Traffico illecito di rifiuti , Traffico illecito transfrontaliero di rifiuti , smaltimento illecito di rifiuti , sostituzione di persona e trasferimento fraudolento di valori. anteprima24

