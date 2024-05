Fratelli d’Italia vuole multare chi esibisce una bandiera tricolore sporca o rovinata

(Di martedì 21 maggio 2024) Un ddl prevede sanzioni fino a 5mila euro per gli enti pubblici che mostrano una"a brandelli o erroneamente posizionata": la multa non riguarda i singoli cittadini, ma una nuova figura istituzionale ad hoc che dovrà occuparsi dell'esposizione del. Il ddl è stato ispirato da un gruppo Facebook che segnala "casi di evidente spregio per laitaliana".

Europee 2024, programmi elettorali dei partiti: Europa, chi l'ha vista - Europee 2024, programmi elettorali dei partiti: Europa, chi l'ha vista - A due settimane dalle elezioni europee l'analisi dei programmi elettorali dei partiti che parlano di tutto ma non di Europa ... quotidianodelsud

Maggioranza, Fratelli d’Italia: “Bandiere dell’Ue e dell’Italia esposte con decoro o scatta la multa” - Maggioranza, fratelli d’Italia: “Bandiere dell’Ue e dell’Italia esposte con decoro o scatta la multa” - La proposta di legge di Fdi: “Esporre in modo sciatto il vessillo tricolore non è una questione puramente estetica, ma è segno di resa al degrado e un pessimo esempio per i cittadini, specie per le gi ... rtl

Stellantis: Milani (Fd'I), plauso a Gdf per sequestro Topolino a Livorno - Stellantis: Milani (Fd'I), plauso a Gdf per sequestro Topolino a Livorno - "Plauso alla Guardia di Finanza che, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane, ha sequestrato nel porto di Livorno 134 Fiat ... agenzianova