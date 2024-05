Fratelli d’Italia raggiunge il 27% - Pd in lieve rialzo | i sondaggi politici

Un ddl prevede sanzioni fino a 5mila euro per gli enti pubblici che mostrano una bandiera "a brandelli o erroneamente posizionata": la multa non riguarda i singoli cittadini, ma una nuova figura istituzionale ad hoc che dovrà occuparsi dell'esposizione del tricolore. Il ddl è stato ispirato da un gruppo Facebook che segnala "casi di evidente spregio per la bandiera italiana".

