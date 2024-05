Franco Di Mare - il fratello | “Faremo un’ultima cena sul mar - è già prenotata e lui ha un posto a capotavola”

Una chiesa gremita ha accolto Franco Di Mare per l’ultimo saluto a lui dedicato. La cerimonia si è svolta nella Chiesa degli Artisti di Roma, dove è stata celebrata la sua professionalità e l’impegno costante nel suo lavoro. Durante l’omelia, don Walter Insero ha tracciato un commovente ritratto del giornalista: «Lo ricorderemo come un grande amico, che amava la cucina e cucinare, e lo sapeva fare come un vero chef. donnapop

Personaggi TV. Durante la puntata di Domenica In, andata in onda il 19 maggio, Mara Venier ha voluto ricordare Franco Di Mare, giornalista scomparso a 68 anni a causa di un tumore, venerdì 17. La padrona di casa in apertura ha detto: "Vogliamo aprire dedicando un filmato a un amico di tutti quanti noi". Successivamente ha parlato del suo rapporto con l'ex inviato di guerra, non riuscendo a trattenere le lacrime.

