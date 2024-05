Francia e Belgio sostengono il procuratore Cpi | Netanyahu deve essere arrestato

(Di martedì 21 maggio 2024)hanno ufficializzato il loro sostegno aldella Corte Penale Internazionale che ha chiesto l'emissione di mandati di arresto per crimini contro l'umanità nei confronti del premier israeliano Benjamine del ministro della Difesa Yoav Gallant, oltre che dei leader di Hamas compresi Yahya Sinwar e Ismail Haniyeh. Di tutt'altro tono la reazione della Germania, che si è rammaricata della decisione del pubblico ministero della Corte penale internazionale, ritenendo che dia una "falsa impressione di equivalenza" tra i funzionari israeliani e quelli di Hamas, come sottolineato dal ministero degli Esteri."Lasostiene la Corte penale internazionale, la sua indipendenza e la lotta contro l'impunità in tutte le situazioni", si legge nella nota diramata dal ministero ...

