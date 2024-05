Francesco Facchinetti | Mia figlia Mia ha trovato un nuovo papà - Paolo che è l’ex compagno di Alessia Lui molto presente e io sono felicissimo

La confessione del manager e cantante ospite di Nunzia De Girolamo a CIAO MASCHIO, in onda sabato 18 maggio in seconda serata su Rai1. “Sono cresciuto con un PADRE MOLTO assente, per me era difficile spiegarmi questa cosa. Era davvero difficile spiegarmi perché mio PADRE non fosse con me a scuola, alle feste di fine anno o ai compleanni’”. È la confessione di FRANCESCO FACCHINETTI ospite di Nunzia De Girolamo a CIAO MASCHIO, nella puntata in onda stasera in seconda serata su Rai1.

