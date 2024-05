Francesca Russo morta a 27 anni nel sonno dopo una serata al Jackie O’ | cosa sappiamo

Francesca Russo aveva ventisei anni e lavorava come estetista in un centro a Prati. La ragazza è stata trovata morta sul divano dal compagno questa mattina.Continua a leggere fanpage

L?istinto delle madri non si può spiegare ma esiste. Ed è quello che ha portato la madre di Francesca Russo , 26 anni, a muoversi da Roma Est verso Ciampino in cerca della figlia... ilmessaggero

Un mistero la morte di Francesca Russo , trovata cadavere in casa del suo datore di lavoro, a Ciampino, dopo che i due avevano trascorso una serata tra i locali di Roma, insieme ad amici. È il momento del dolore nel centro estetico in cui la 26enne lavorava, in piazza Cola di Rienzo. I suoi colleghi non hanno voglia di parlare di quanto accaduto. Troppo grande la sofferenza e soprattutto incomprensibile, al momento, cosa sia potuto succedere a una ragazza giovane e piena di vita, sempre sorridente e affabile con tutti. ilcorrieredellacitta

Il giallo della morte di Francesca Russo, il racconto della madre: “Non rispondeva al telefono ho capito che le era successo qualcosa di grave” - Il giallo della morte di francesca russo, il racconto della madre: “Non rispondeva al telefono ho capito che le era successo qualcosa di grave” - A ritrovarla priva di vita il datore di lavoro con cui aveva trascorso la serata, finita poi nell'appartamento di lui Sarà l'autopsia, che sarà eseguita nei prossimi… Leggi ... informazione

