Fotovoltaico e ritardi nell'allaccio: come fare per il risarcimento - fotovoltaico e ritardi nell'allaccio: come fare per il risarcimento - Come comportarsi in caso di ritardi nell’allaccio del fotovoltaico: quando si ha diritto al risarcimento e a quanto ammonta Roma, 21 maggio 2024 – L’installazione di un impianto fotovoltaico ha il ... quotidiano

3SUN Gigafactory di Catania, in ritardo l’avvio delle linee di produzione. Filctem Cgil chiede incontro alla dirigenza - 3SUN Gigafactory di Catania, in ritardo l’avvio delle linee di produzione. Filctem Cgil chiede incontro alla dirigenza - CATANIA - È in ritardo il programma di avvio delle linee di produzione di pannelli fotovoltaici della 3SUN Gigafactory di Catania, e l’assenza di aggiornamenti e spiegazioni da parte dell’azienda preo ... newsicilia

In ritardo l’avvio della produzione di pannelli solari nella gigafactory di Catania, la preoccupazione dei sindacati - In ritardo l’avvio della produzione di pannelli solari nella gigafactory di Catania, la preoccupazione dei sindacati - La segreteria provinciale della Filctem Cgil chiede un incontro urgente alla dirigenza ... lasicilia