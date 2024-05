FOTO – Stankovic saluta la Sampdoria | Mi avete regalato un sogno

l’Inter guarda con attenzione alla prossima partita della Sampdoria. I nerazzurri visioneranno da vicino Filip Stankovic che si andrà a giocare da protagonista la sfida contro il Palermo per il primo turno dei playoff per la promozione in Serie A. LAVORO – Filip Stankovic sta per giocarsi un pezzo importante di carriera. Il giovane portiere della Sampdoria, di proprietà dell’Inter, difenderà i pali dei liguri in vista dei playoff per la promozione in Serie A.

