FOTO | Nello spogliatoio del JD compare un artefatto di Demon Finn Balor

(Di martedì 21 maggio 2024) Ieri notte in quel di Monday Night Raw,e JD McDonagh hanno tentato l’assalto al WWE World Tag Team Title detenuto dagli Awesome Truth (The Miz & R-Truth).e JD non hanno avuto successo e non sono riusciti a riportare i titoli di coppia in seno al Judgment Day. Poco prima del match, la stable si è riunita nel proprio camerino e qui non è passato inosservato all’occhio dei fan un dettaglio. Easter-Egg Ieri notte a Raw, il Judgment Day è stato protagonista di un segmento di backstage. La stable si è riunita nel proprio camerino e qui non è passato inosservato un dettaglio. Tra i vari oggetti presenti anche unraffigurante “. Insomma un Easter-Egg che potrebbe celare un qualche futuro scenario e che ha stuzzicato ...

Pare che WrestleMania non porti particolarmente bene a Finn Balor : ricordiamo infatti che durante WrestleMania 39, Edge si è imposto sull’irlandese in un avvincente Hell in a Cell, ma l’incontro viene ricordato anche per la brutta botta patita da Finn in pieno viso, che causò un sanguinamento tale da dover interrompere il match. Anche quest’anno, come mostrato da un VIDEO da lui stesso pubblicato, il membro del Judgment Day si presenterà a WrestleMania con un infortunio sul viso. zonawrestling

La situazione contrattuale di molte Superstar è uno degli argomenti più discussi nel periodo post WrestleMania. Diversi contratti di Superstar importanti come Drew McIntyre, Becky Lynch e Finn Balor vengono dati in scadenza in questo periodo e fino a questa notte non c’erano ancora notizie su eventuali rinnovi. Ci ha pensato direttamente Finn Balor su X ad annuncia re il suo, mentre la vittoria del titolo mondiale da parte di Becky Lynch lascia immaginare che tra lei e la compagnia non ci saranno problemi per proseguire il rapporto. zonawrestling

Come ogni anno in questo periodo molti tifosi di calcio si chiedono cosa fare una volta conclusa la stagione sportiva della Serie A o di qualunque altro campionato europeo. Vale lo stesso anche per Finn Balor , atleta di nazionalità irlandese, ma gran tifoso del Tottenham Hotspur club con sede a Londra, Regno Unito. Lo stesso ex WWE Universal Champion ne ha parlato con un tweet sul suo profilo una volta concluso il campionato inglese nella giornata di ieri (19 maggio 2024 ndr). zonawrestling

