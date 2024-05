FOTO Genovese | Io con i cittadini - a noi non servono gli alieni

(Di martedì 21 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Bagno di folla e tanto entusiamo alll’inaugurazione del comitato elettorale del candidato sindaco Rino. Il giornalista Rai sceglie Piazza Libertà per incotrare elettori e simpatizzanti e rilancia i temi più caldi del suo programma elettorale: politiche sociali, periferie, poi un appello agli altri candidati sindaco: “Mettiamo fine allo scempio della chiusura del Centro per l’Autismo, io da Sindaco mi impegno a farlo diventare la priorità della mia azione amministrativa”. E a chi gli chiede se abbia davvero forza il Patto civico lanciato ribadisce di lavorare per vincere al primo turno. “Non ho biosgno che vengano, persone che nemmeno conoscono dove sia Avellino, per quanto ne vogliano dire sul mio conto”, dice riferendosi ai “big” ( da Elly Schlein a Giuseppe Conte che ha annunciato di voler portare in città ...

