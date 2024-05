Foto fantasma sul vostri iPhone? Aggiornate al nuovo sistema operativo e risolverete il problema

Acerbi dopo la conquista matematica del ventesimo scudetto si concentrerà a recuperare dopo gli ultimi acciacchi. Il difensore non sarà a disposizione di Inter-Torino e spiega anche il motivo della sua assenza, svela ndo un importante retroscena. GIOCATO CON UN PROBLEMA – Francesco Acerbi non sarà a disposizione di mister Simone Inzaghi in occasione di Inter-Torino, prima partita dopo la conquista del ventesimo scudetto. inter-news

Apple ha sistemato un bug davvero invadente di iPhone, correte ad aggiornare! - Apple ha sistemato un bug davvero invadente di iPhone, correte ad aggiornare! - Apple ha agito rapidamente per correggere uno strano bug su iPhone e iPad che causava la riapparizione di foto eliminate sui dispositivi. tomshw

Troppi turisti in Giappone, arriva la barriera anti-foto per il Monte Fuji - Troppi turisti in Giappone, arriva la barriera anti-foto per il Monte Fuji - Gli abitanti di Fujikawaguchiko stufi dei flussi incessanti di visitatori, per lo più stranieri, che sporcano, violano le regole del traffico alla ricerca di una foto da condividere sui social network ... agi

Ascensori monta-lettighe bloccati e chiave introvabile: caos e attese in ospedale - Ascensori monta-lettighe bloccati e chiave introvabile: caos e attese in ospedale - RIETI - Bloccati perché non c’è la chiave dell’ascensore. Fermi per un’abbondante mezz’ora in un atrio, nonostante la situazione imponesse un ... ilmessaggero