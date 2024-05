Forti turbolenze volo | un morto -feriti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 21 maggio 2024) 14.15 Una persona è morta e una trentina sono rimaste ferite su undella Singapore Airlines,da Londra a Singapore, in seguito a. L'aereo è stato fatto atterrare a Bangkok. Lo ha reso noto la compagnia aerea. A bordo c'erano 211 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio,soccorsi all'arrivo all'aeroporto. Ancora non è chiaro cosa sia esattamente successo. L'aereo viaggiava a oltre 11mila metri, poi in 3 minuti è sceso a 9mila 400 metri. E' rimasto a tale quota per 10 minuti,prima di scendere rapidamente e atterrare.