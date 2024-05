Forti turbolenze su volo Londra-Singapore - un morto e 30 feriti

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) – E' di une oltre trentail bilancio delleche hanno interessato ildellaAirlines in viaggio da. L'aereo, un Boeing 777-300ER, è stato dirottato verso Bangkok ed è atterrato alle 15 e 45 ora locale. Sulviaggiavano 211 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio,

