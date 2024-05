Forti - ok giudice per rivedere la madre

(Di martedì 21 maggio 2024) 15.27 Chicoha ricevuto dalil permesso per visitare a breve,a Trento, la sua famiglia,in particolare la96enne e lo zio. Lo riferisce Di Giuseppe, deputato di FdI che ha seguito il caso di, condannato all'ergastolo per omicidio negli Usa,dove ha scontato 24 anni prima del trasferimento in Italia avvenuto qualche giorno fa. "Chico aveva incontrato la16 anni fa. Questa donna ha resistito fino a oggi solo per riabbracciare il figlio", ha detto il deputato.

