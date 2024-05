Formula E | Nissan - un presente competitivo e un futuro da leader?

Non è il MotoGP, che ha una grande tradizione in Romagna, ma anche la Formula E si è “difesa” bene sul Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli che nel fine settimana ha ospitato gli ePrix 6 e 7 della decima stagione del mondiale elettrico, i primi in Europa. Il pubblico, circa ventimila persone, molte delle quali hanno visto per la prima volta dal vivo la gara della rassegna politicamente corretta (è in testa alle classifiche di sostenibilità ambientale e promuove la parità di genere), ha potuto seguire due gare movimentate, una soprattutto dopo la conclusione. ilfattoquotidiano

Two podiums in two days for Nissan Formula E Team in Berlin - Two podiums in two days for nissan formula E Team in Berlin - nissan formula E Team's Oliver Rowland produced another fantastic performance in the second Berlin E-Prix, taking his sixth podium ... menafn

America's Fastest CVT-Equipped Cars Prove Not All CVT-equipped Vehicles Suck - America's Fastest CVT-Equipped Cars Prove Not All CVT-equipped Vehicles Suck - These days, cars with CVTs often incorporate advanced software and manual mode options that mimic the feel of traditional gear shifts. A CVT works at its best when combined with an engine that ... msn

Formula E | McLaren annuncia il ritorno di Sam Bird a Shanghai - formula E | McLaren annuncia il ritorno di Sam Bird a Shanghai - Il pilota inglese torna in pista in formula E dopo l'infortunio patito a Montecarlo che gli ha fatto saltare tre gare. p300