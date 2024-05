Formia Documenti falsi e ricettazione di merce varia - 27enne arrestato in flagranza

(Di martedì 21 maggio 2024)– Domenica a(LT), i Carabinieri del locale dipendente N.O.R.M. – Sezione Operativa e Radiomobile, hannoun cittadino ucrainoirregolare sul territorio italiano, trovato in possesso dipoco prima portata via presso un noto centro commerciale della zona e di un documento polacco contraffatto che veniva presentato agli operanti intervenuti. Nonostante, L'articolo Temporeale Quotidiano.

Formia, documenti falsi e furti in un supermercato: arrestato 27enne - formia, documenti falsi e furti in un supermercato: arrestato 27enne - formia , 20 maggio 2024 – I carabinieri del locale dipendente N.O.R.M. – Sezione Operativa e Radiomobile di formia, hanno tratto in arresto un cittadino ucraino, classe 97, irregolare sul territorio i ... ilfaroonline

Formia, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione - formia, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione - Nella giornata del 19 maggio a formia (LT), i Carabinieri del locale dipendente N.O.R.M. – Sezione Operativa e Radiomobile, hanno tratto in arresto un cittadino ucraino, classe 97, irregolare sul terr ... gazzettinodelgolfo

“Premio Impresa 2023”: il riconoscimento della Camera di Commercio alle eccellenze delle province di Frosinone e Latina - “Premio Impresa 2023”: il riconoscimento della Camera di Commercio alle eccellenze delle province di Frosinone e Latina - Un riconoscimento che nasce con l’obiettivo di esaltare i valori storici della cultura d’impresa omaggiando quelle realtà produttive che hanno fornito un contributo ai territori in ottica di sviluppo ... latinaquotidiano