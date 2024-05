Formia Divelta Targa del Partigiano Cicala - l’Anpi | necessario impegno quotidiano per valorizzare la Resistenza

Formia – La giornata dell’ “80°anniversario della Liberazione” la città di Formia è stata funestata da un atto vile e deprecabile: a poco più di dodici ore dalla sua apposizione nella Villa comunale “Umberto I”, in centro città, è stata ritrovata Divelta la targa posizionata in ricordo del partigiano e storico Segretario comunale Domenico Cicala , […] L'articolo Formia / Divelta la targa destinata al partigiano Domenico Cicala , l’atto vandalico in Villa comunale sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. temporeale.info

Targa in memoria di Domenico Cicala, eroe della Resistenza: ma la cerimonia è rovinata dai vandali - targa in memoria di Domenico Cicala, eroe della Resistenza: ma la cerimonia è rovinata dai vandali - dove nel pomeriggio di oggi doveva tenersi la cerimonia della deposizione della targa in memoria di Domenico Cicala ‘Croce al Valor Militare partigiano e Benefattore’, in occasione delle celebrazioni ... latinatoday

Formia / Divelta la targa destinata al partigiano Domenico Cicala, l’atto vandalico in Villa comunale - Formia / Divelta la targa destinata al partigiano Domenico Cicala, l’atto vandalico in Villa comunale - FORMIA – La giornata dell’ “80°anniversario della Liberazione” la città di Formia è stata funestata da un atto vile e deprecabile: a poco più di dodici ore dalla sua apposizione nella Villa comunale “ ... temporeale.info

Morto Rino Cronalba, l’ultimo partigiano: Novate saluta “Romeo” - Morto Rino Cronalba, l’ultimo partigiano: Novate saluta “Romeo” - Si è spento a 99 anni. Lavorava all’Alfa e faceva la staffetta: portava documenti e messaggi ai compagni a Rogoredo e Sesto San Giovanni ... ilgiorno