Forlì-Trieste - Martino non molla | È ancora lung - la reazione ci sarà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Lasciarsi alle spalle il match di domenica e ripartire. È questo l’imperativo della Pallacanestro 2.015 in vista di gara2 di questa sera contro(palla a due alle ore 20.30 all’Unieuro Arena). I biancorossi hanno un solo risultato a disposizione e, per raggiungere la vittoria, servirà un netto e repentino cambio di rotta. "Gara1 non è stata ovviamente la partita che avremmo voluto disputare – sono le parole di coach Antimoalla vigilia –. Dobbiamo resettare e presentarci al secondo appuntamento con grande determinazione e concentrazione.è stata autrice di una grande prestazione e avevamo messo in preventivo le difficoltà che avremmo potuto incontrare. Ma c’è la grande convinzione di poter subito disputare una partita diversa, supportati da quello che questa squadra ha mostrato durante la stagione". La settimana ...