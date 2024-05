Ford Mustang | un futuro con V8 ma anche quattro porte

Breaking: La stella del Manchester United Marcus Rashford è stata collegata all’allontanamento dal club dopo le sue difficoltà all’Old Trafford in questa stagione. Rashford ha affrontato un momento difficile con il club, dentro e fuori dal campo. Il nazionale inglese non è riuscito a ripetere il successo della scorsa stagione che lo ha visto legato all’allontanamento dai Red Devils. justcalcio

In Inghilterra tiene banco il futuro di Marcus Rashford con il Psg sullo sfondo, anche se l’attaccante avrebbe già deciso In Inghilterra tiene banco il futuro di Marcus Rashford con il Psg sullo sfondo, anche se l’attaccante avrebbe già deciso. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Sun, Rashford sarebbe pronto a dire di no alla corte dei parigini scegliendo di rimanere a vestire la maglia del Manchester United.

calcionews24