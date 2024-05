Fondazione Maire | premiati i giovani talenti del concorso EvolveArt

Roma, 21 mag. - (Adnkronos) - "Non dobbiamo vivere la transizione energetica come un problema ma come un'opportunità di cambiamento, questo dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni. Ci saranno molte difficoltà e delusioni ma sull'errore si costruisce il futuro. Con questa occasione, nella magnifica cornice del Parco Archeologico del Colosseo, che ci ha ospitati in partnership, le iniziative della Fondazione Maire entrano sempre più nel vivo degli obiettivi che vogliamo perseguire: dare agli studenti e alle studentesse gli strumenti e la conoscenza per affrontare le problematiche ambientali approfondendo il significato di sviluppo sostenibile, cosi da orientarli alle opportunità lavorative della transizione energetica".

