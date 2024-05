Firenze - sequestrato centro massaggi a luci rosse | arrestate due donne

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024 - Duedalla guardia di finanza per l'esercizio di una casa di prostituzione e per sfruttamento e reclutamento di altreai fini di prostituzione. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip su richiesta della procura fiorentina. Le due cinesi sono ritenute a capo della gestione di due centrisituati nella zona del quartiere 5. Ai clienti, durante le sedute, sarebbero state proposte prestazioni supplementari rispetto a quelle diprevisti, in cambio di pagamenti extra. Nell'ultimo periodo le indagate avevano esteso i loro affari aprendo un altronelstorico. Gli ...

Firenze, 12 aprile 2024 – Il cuore grande e generoso di Roberto Cavalli si è fermato oggi, nella sua magnifica casa-torre che guarda Firenze, tra le Madonne lignee del Trecento, gli amati animali anche esotici, le wunderkammer piene di meraviglie, il cinguettio degli uccelli. E il profumo dei fiori di questa residenza di campagna amatissima in cui il suo successo internazionale è esploso come non mai dagli anni Ottanta fino al 2019, quando ha venduto marchio e azienda a un magnate di Dubai. lanazione

Firenze , 18 aprile 2024 - Quest’anno per la prima volta l’Adgi (Associazione donne giuriste sezione di Firenze ) ha partecipato con un progetto educativo scelto dal Comune di Firenze nell’ambito de “Le Chiavi della Città”. Sono state una decina le scuole di Firenze coinvolte nel progetto pensato per promuovere tra i giovani la cultura della legalità, dell’affettività, della non violenza, la lotta al bullismo e al cyberbullismo. lanazione

In caso di vittoria al Viola Park le giallorosse festeggerebbero il titolo con 5 turni d'anticipo Roma - Dopo un percorso entusiasmante, caratterizzato da 20 successi in 21 giornate di campionato, la Roma è pronta a giocarsi il primo match ball: domani (ore 16.15, diretta su Dazn, RaiSport e Rai Pla ilgiornaleditalia

Stragi del 1993, a Firenze indagato il generale Mario Mori - Stragi del 1993, a firenze indagato il generale Mario Mori - Il generale Mario Mori ha comunicato di essere indagato a firenze per le stragi del 1993. "Nel giorno del mio 85esimo compleanno - ha fatto sapere - ho ricevuto dalla Procura della Repubblica di Firen ... tgcom24.mediaset

