Firenze | operaio cade da trabattello in un negozio di via degli Alfani Soccorso dai vigili del fuoco

Firenze , 21 maggio 2024 – incidente sul lavoro a Firenze , alle 7 del mattino e in pieno centro . Un operaio è rimasto ferito cade ndo da un trabattello, piccola impalcatura mobile, mentre stava lavorando all’interno di un negozio in via degli Alfani. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aperto la porta dell’attività commerciale. Il 118 ha Ricoverato l'uomo in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi. lanazione

Firenze , 21 maggio 2024 – incidente sul lavoro a Firenze , alle 7 del mattino e in pieno centro . Un operaio è rimasto ferito cade ndo da un trabatello mentre stava lavorando all’interno di un negozio in via degli Alfani. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aperto la porta dell’attività commerciale. Il personale sanitario del 118 ha stabilizzato l’uomo prima del trasporto in ospedale. lanazione

La commissaria di polizia, incaricata di spiegare all'operaio che la legge non prevede la possibilità di congelare o tramutare in ore lavorative una sanzione amministrativa, in veste di privata cittadina, ha contattato il lavoratore per avvisarlo che aveva provveduto lei al pagamento della multa "come dimostrazione della vicinanza alla causa" perché la vicenda della ex Gkn "non può non prevedere la partecipazione di tutta la città e di tutti i cittadini" L'articolo Firenze: operaio ex Gkn multato per aver usato la preferenziale.

firenzepost