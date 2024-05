Firenze , 18 aprile 2024 - Quest’anno per la prima volta l’Adgi (Associazione donne giuriste sezione di Firenze ) ha partecipato con un progetto educativo scelto dal Comune di Firenze nell’ambito de “Le Chiavi della Città”. Sono state una decina le scuole di Firenze coinvolte nel progetto pensato per promuovere tra i giovani la cultura della legalità, dell’affettività, della non violenza, la lotta al bullismo e al cyberbullismo. lanazione

In caso di vittoria al Viola Park le giallorosse festeggerebbero il titolo con 5 turni d'anticipo Roma - Dopo un percorso entusiasmante, caratterizzato da 20 successi in 21 giornate di campionato, la Roma è pronta a giocarsi il primo match ball: domani (ore 16.15, diretta su Dazn, RaiSport e Rai Pla ilgiornaleditalia

Firenze , 21 maggio 2024 - Due donne arrestate a Firenze dalla guardia di finanza per l'esercizio di una casa di prostituzione e per sfruttamento e reclutamento di altre donne ai fini di prostituzione. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip su richiesta della procura fiorentina. Le due cinesi sono ritenute a capo della gestione di due centri massaggi situati nella zona del quartiere 5. lanazione

Neonato morto su nave, fermo in carcere per la madre e altre due donne - Le tre donne sono nel carcere di Sollicciano a firenze dove aspettano l'udienza di convalida. Il bambino, si apprende ancora, era nato venerdì 17 maggio a bordo della nave nella rotta fra ... ansa

Anche le oche zampettano, a Capannori lo spettacolo su don Milani - Sabato (25 maggio) alle 21 al teatro Artè di via Carlo Piaggia a Capannori, è in programma lo spettacolo Anche le oche zampettano… Lo diceva Don Lorenzo Milani. luccaindiretta

Firenze: centri massaggi a luci rosse. Arrestate due donne - La Guardia di Finanza di firenze ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale capoluogo su richiesta della Procura della Repubblica, nei con ... firenzepost