Fiori nei jeans - il nuovo singolo di Silvia Salemi

(Di martedì 21 maggio 2024)torna sulle scene con “nei” (Dischi dei Sognatori/ Noise Symphony srls / Ada Music Italy), ilbrano in radio e in digitale dal 31 maggio. Il brano anticipa la raccolta “23 ore” in uscita il 21 giugno, contenente i brani dell’album “23” (2017), i singoli pubblicati negli ultimi anni e 3 canzoni inedite. Caratterizzato da un ritmo irresistibile, “nei” mette in risalto la forza della passione che tiene insieme una coppia anche quando tra due persone nascono incomprensioni e sorgono delle difficoltà. Prodotto da Francesco Tosoni, “nei” è il risultato della collaborazione tra diversi autori che hanno lavorato insieme alla scrittura del testo, Davide Autorino, Ivan Amatucci, ...

Nota sul piccolo schermo e sui social, Giulia Salemi è pronta ad iniziare una nuova avventura lavorativa. Ad annunciarlo è stata proprio l’influencer attraverso un divertente video, a cui è seguita la commovente e dolce reazione di Pierpaolo Pretelli. IL nuovo progetto – In un periodo in cui ad essere molto seguiti e far discutere […] L'articolo Giulia Salemi , “Non lo faccio X moda” : il nuovo progetto dell’influencer proviene da DailyNews24. dailynews24

“Non lo faccio X Moda ” è il nuovo podcast di Giulia Salemi . La conduttrice e influencer, tra le più apprezzate in Italia, ha scelto questo formato per parla re di disagio giovanile. Vediamo insieme dove ascoltarlo e chi sono i suoi ospiti . Giulia Salemi presenta il podcast ‘Non lo faccio X Moda ’ Personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e della comunicazione si mettono in gioco e rispondono alle domande di Giulia Salemi . superguidatv

nuovo appuntamento con Non lo faccio x moda, podcast di Giulia Salemi che accoglie i suoi ospiti in un salotto informale per una chiacchierata senza freni. Da padrona di casa, la conduttrice riesce a mettere a proprio agio chi siede davanti a lei, costruendo un incontro inedito. Dopo Signorini che ha inaugurato gli episodi e una serie di puntate che hanno portato il podcast a essere nella Top 10 dei più ascoltati sulle piattaforme, questa volta Salemi incontra Clara . funweek

La morte di Raisi non cambierà l’Iran - La morte di Raisi non cambierà l’Iran - Il presidente iraniano era il secondo in comando dopo la Guida Suprema, ed era poco carismatico: dopo l'incidente in elicottero nessuno si aspetta grossi scossoni al regime ... ilpost

Salemi, Domenico Venuti: "Lascio una città migliore e parecchi progetti in eredità" - salemi, Domenico Venuti: "Lascio una città migliore e parecchi progetti in eredità" - Domenico Venuti, sindaco di salemi ancora per qualche giorno. Dieci anni impegnativi, che città lascia tp24

Mazara sempre più cardioprotetta, defibrillatori attivi in Città - Mazara sempre più cardioprotetta, defibrillatori attivi in Città - Mazara del Vallo sarà sempre più cardioprotetta. È stato infatti presentato, presso la Sala Conferenze Filippo Basile del Palazzo della Legalità ... itacanotizie