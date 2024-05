Fiorentina - in equilibrio i precedenti con le squadre greche Ma la sfida all’Olympiakos è inedita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Firenze, 21 maggio 2024 – Bilancio innelle sfide tranelle competizioni Uefa: 1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta, 5 reti fatte, 5 reti subite. Lo ricorda il Museoche elenca i cinque. In Coppa Uefa un solo precedente (in gara unica in Grecia): Aek Atene-il 21 novembre 2007: 1-1, con gol viola di Osvaldo. In Europa League due doppie sfide: Paok Salonicco-, il 23 ottobre 2014: 0-1 con gol di Vargas.-Paok Salonicco, 6 novembre 2014: 1-1 con gol di Pasqual. Paok Salonicco-il 15 settembre 2016: 0-0.-Paok Salonicco, 24 novembre 2016: 2-3 con gol di Bernardeschi e Babacar. Da ...