Fino a 90 euro al giorno per ombrellone e due lettini in Salento | le spiagge più costose quelle sul Mar Jonio

(Di martedì 21 maggio 2024) L’estate 2024 si preannuncia rovente, non solo per le temperature ma anche per gli immancabili rincari. E se al momento il clima stenta a farci entrare nel “mood” estivo, le notizie degli aumenti dei prezzi non si sono fatte attendere. Le prime ad arrivare sonoche riguardano il, proprio nei giorni in cui un sondaggio dei tour operator dell’Holydays Pirates Group, attesta che la Puglia è la seconda meta italiana più gettonata per le vacanze dopo la Sicilia. Un indagine condotta da Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori) di Lecce ha passato al setaccio le tariffe degli stabilimenti balneari del, attestando tariffe record, con punte di 90per il pacchetto standard “e due”. Costa Ionica: Torre Lapillo regina dei prezziSul versante ...