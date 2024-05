Fine mandato Zelensky -Mosca | usurpatore

(Di martedì 21 maggio 2024) 9.38 Un "" e un "obiettivo militare legittimo" per la Russia. Così l'ex presidente russo Medvedev,ha definito,che oggi conclude il suoda presidente ucraino senza che si siano potute tenere le elezioni per una sua riconferma o per la scelta di un successore a causa della legge marziale Il Cremlino si è mostrato indifferente al problema istituzionale delladeldi,e sulle possibili conseguenze sull'andamento del conflitto,il portavoce Peskov ha risposto: "L'operazione speciale continua".

Vladimir Putin ha giura to da presidente per il suo quinto mandato non consecutivo da presidente della Federazione russa per altri sei anni. Insolitamente puntuale, alle 12 esatte, ora moscovita, Putin è entrato nel Salone di San Giorgio del Gran Palazzo del Cremlino per la cerimonia di inaugurazione. Percorrendo il tappeto rosso verso il podio ha distribuito saluti e strette di mano. lanotiziagiornale

In un discorso tenuto il 7 maggio in occasione del suo insediamento per un quinto mandato al Cremlino, il presidente russo Vladimir Putin ha promesso ai cittadini che “la Russia uscirà più forte da questo periodo difficile”. Leggi internazionale

Il Presidente russo Vladimir Putin ha prestato giura mento sulla Costituzione oggi per il suo quinto mandato . L'evento ha diviso ancora una volta l'Europa, e ha visto la partecipazione degli ambasciatori di sei paesi europei, tra cui Francia , Ungheria, Slovacchia, Grecia, Malta e Cipro, come riporta ilgiornaleditalia

“Israele opta per operazione minore a Rafah, ok degli Usa”. Arresto per Gallant e Netanyahu: la Francia è a favore - “Israele opta per operazione minore a Rafah, ok degli Usa”. Arresto per Gallant e Netanyahu: la Francia è a favore - L'esclusiva di David Ignatius sostiene che il governo israeliano avrebbe abbandonato il piano originario di inviare due divisioni a Rafah, e avrebbe accettato le richieste degli Stati Uniti ... ilfattoquotidiano

Bruno Bearzi riconfermato presidente Confcommercio Figisc Fvg - Bruno Bearzi riconfermato presidente Confcommercio Figisc Fvg - Bruno Bearzi, tolmezzino, è stato riconfermato per il terzo mandato presidente regionale di Confcommercio Figisc, il sindacato dei gestori impianti stradali carburanti. Il suo vice verrà indicato pros ... ansa

Medioriente, Biden: «Ciò che sta accadendo a Gaza non è genocidio» - Medioriente, Biden: «Ciò che sta accadendo a Gaza non è genocidio» - (LaPresse) Nel corso di un evento alla Casa Bianca per celebrare il mese del patrimonio ebraico americano, il presidente Joe Biden ha condannato la richiesta del procuratore capo della Corte penale in ... video.corriere