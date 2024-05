Finanza - Portale Politecnico | 3,6 milioni di italiani possiedono cripto attività

Milano, 21 mag. – (Adnkronos) – “All’interno di un’indagine svolta sui consumatori tra i 18 e i 75 anni, Internet Users, è emerso che sono circa 3.6 milioni gli italiani che ad oggi possiedono crypto attività, dalle cripto valute ai token di varia natura. Un numero sicuramente interessante, tanto più che è connotato anche dalla tipologia di utenti: abbiamo una percentuale di penetrazione che cresce per i giovani e giovanissimi sempre più interessati a questi temi. calcioweb.eu

Con nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, città d'arte e borghi prende il via il 9 giugno la Summer Experience 2024 del Polo Passeggeri del Gruppo Fs, composto da treni talia (società capofila), Busitalia, Ferrovie del Sud Est e Fs treni Turistici italiani . La nuova offerta estiva prevede oltre 700 destinazioni turistiche, da Nord a Sud Italia, che possono essere raggiunte ogni giorno con treno, bus e collegamenti intermodali. iltempo

Il "piano salva-casa" di Matteo Salvini sta per diventare realtà, anche se con forme differenti rispetto alle premesse. Il decreto contiene sanatorie per irregolarità definite "piccole" dal ministro delle Infrastrutture e, da fonti ministeriali, arriverà in Consiglio dei ministri venerdì 24...

