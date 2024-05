Finalmente è nata una coppia Isola dei Famosi - per i due naufraghi è ormai fatta E che belli

(Di martedì 21 maggio 2024) Sfiziose novità in arrivo a L’dei2024 ed era ora visti i bassi ascolti puntata dopo puntata. La scorsa domenica Vladimir Luxuria e la sua squadra non hanno superato il 16% di share, riconfermandosi un flop. Ma attenzione, una nuova ship potrebbe riaccendere l’interesse del pubblico. Èuna. La faccenda è alquanto complicata e questo potrebbe fare ancora più piacere ai telespettatori de L’dei2024. Il naufrago in questione infatti inizialmente era interessato a un’altra concorrente, però negli ultimi tempi c’era stata della tensione. Poi l’arrivo di una nuova compagna di spiaggia. Come finirà?dei, nuova: sempre più uniti La affinità e la sintonia che erano ...

(Adnkronos) – Nono appuntamento ieri, domenica 19 maggio, con l' Isola dei famosi 2024 . Valentina Vezzali è la naufraga che ha dovuto abbandonare definitivamente il reality. La concorrente non sembra aver preso bene il verdetto del pubblico, tanto che subito dopo l'annuncio dopo un veloce saluto stava andando via. Un atteggiamento che non è piaciuto a

Michelle Hunziker ci dà un taglio: il nuovo look per il debutto di Io Canto Family - Michelle Hunziker ha debuttato al timone di Io Canto Family ma si è servita dei social per rivelare l'inedito hair look: ecco come si è mostrata

Isola dei Famosi: Nuova Fiamma per Artur Dainese, il Modello-Naufrago punta Karina Sapsai - Contesto: 'Isola dei famosi, il popolare reality show italiano, sta assistendo alla nascita di una nuova coppia tra i suoi naufraghi. Artur Dainese, il

Gli "svizzeri" in una partita letale a ping pong a "Mai dire Gol" 1996 - Rivediamo uno dei celebri sketch di Aldo, Giovanni e Giacono nella parodia della tv svizzera Chi non ricorda lo sketch degli "svizzeri" Una delle gag più riuscite del trio comico formato Aldo, Giovan