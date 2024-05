Fiera bisettimanale - Fiva Confcommercio Caserta | Ora bisogna rilanciare il mercato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 21 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodi via Ruta, c’è il via libera del Comune di. Sono terminati infatti i lavori nell’area che ospita il settore alimentare ed è appena stato completato il sopralluogo tecnico. Da domani quindi i 21 operatori del food potranno tornare al loro posto. “Finalmente – ha dichiarato al riguardo Vincenzo De Matteo, presidente– sono state superate tutte le criticità che impedivano agli ambulanti di svolgere il loro lavoro. I tempi si sono un po’ dilungati rispetto alle previsioni, sono stati mesi difficili per tutta la categoria che ha sofferto molto questa situazione mariconoscere l’impegno del Comune per ripristinare le condizioni di agibilità del. Speriamo ...