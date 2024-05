«Ormai sono morto dentro, ma devo andare avanti per mio figlio». Alfredo Nocerino , 65 anni, titolare della pizzeria-trattoria Partenope di cui è socio insieme a un?altra... ilmattino

Fidanzati morti in auto, papà Alfredo Nocerino suicida nello stesso garage del figlio: si è tolto la vita con i gas di scarico - Vincenzo e Vida erano stati trovati senza vita la mattina del 16 marzo proprio dal padre del 24enne, che non ha retto al dolore Era stato proprio lui, Alfredo Nocerino, a trovare il figlio Vincenzo e...