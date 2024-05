Festival di Cannes - il premio allo Studio Ghibli e altre curiosità

(Di martedì 21 maggio 2024) legate al red carpet e alle pellicole in concorso nella 77° edizione delle kermesse Fondato e reso famoso da Hayao Miyazaki, il leggendarioè stato premiato ieri, 20 maggio, con la Palma d’oro onoraria al Grand Théâtre Lumière. L’atmosfera al Grand Théâtre Lumière era elettrizzante e il pubblico ha dimostrato tutto l’entusiasmo e apprezzamento per l’evento inondando di applausi i rappresentanti dello. “Siamo tutti qui perché siamo affascinati da questa animazione giapponese “, ha affermato con entusiasmo Thierry Frémaux nel suo discorso di apertura. “Per la prima volta io e Iris Knobloch abbiamo deciso di assegnare la Palma d’oro onoraria a uno, e non a un singolo creativo. E che! Rappresentato da Gor? ...

