Ferrovie dello Stato - in 4 mesi sui treni italiani 150 milioni di viaggiatori

(Di martedì 21 maggio 2024) Con nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, città d'arte e borghi prende il via il 9 giugno la Summer Experience 2024 del Polo Passeggeri del Gruppo Fs, composto datalia (società capofila), Busitalia,del Sud Est e FsTuristici. La nuova offerta estiva prevede oltre 700 destinazioni turistiche, da Nord a Sud Italia, che possono essere raggiunte ogni giorno con treno, bus e collegamenti intermodali. «Il treno è protagonista della vita delle persone, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come luogo e spazio nel quale è possibile consolidare e diffondere una cultura comune a favore della salute, dell'inclusione e della sostenibilità. La Summer Experience ditalia che presentiamo oggi, ci consente di offrire un modi eccellenza unico, ...

Mercoledì, giorno di rientro dalle vacanze pasquali, si è trasformato in un incubo per migliaia di pendolari e viaggiatori a causa di un doppio guasto sulle linee ferroviarie, con ritardi che hanno raggiunto i 90 minuti. Il primo e più grave guasto si è verificato su un treno Intercity a Foligno, in Umbria, causando notevoli rallentamenti sulla linea Alta Velocità tra Roma e Firenze. thesocialpost

Siena, 6 aprile 2024 – Si è tenuta oggi la protesta simbolica di numerosi sindaci del senese che si sono messi a presidio dei binari della ferrovia Siena-Chiusi , nella stazione di Torrita, per chiedere più treni , più puntualità, più investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato. Dopo si sono riuniti in assemblea coi consigli comunali di Asciano, Chiusi, Montepulciano, Rapolano Terme, Sinalunga, Torrita di Siena. lanazione

Si riporta di seguito il testo integrale dal sito ASviS Maddalena Binda del 10 aprile 2024. In Europa aumentano più le autostrade che le ferrovie , mentre la Cina investe in nuove linee nel mondo. treni di lusso, collegamenti notturni e tratte storiche danno vita a un nuovo modo di viaggiare. I trasporti contribuiscono a quasi un quarto delle emissioni annuali di gas serra a livello mondiale, di cui il 69% è causato dal trasporto su strada. ildenaro

