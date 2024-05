Ferrero esce dalla Sampdoria | accordo con Manfredi

Elezioni Amministrative 2024: unico candidato a Frinco, il sindaco Luigi Ferrero va per il secondo mandato - Elezioni Amministrative 2024: unico candidato a Frinco, il sindaco Luigi ferrero va per il secondo mandato - Unico candidato è il sindaco uscente Luigi ferrero, sostenuto dalla lista Impegno per Frinco – Progetto Monferrato”. “Ringrazio tutto il gruppo che ha collaborato in questi 5 anni, gruppo che si ... atnews

Calcio – Contro la capolista Asti l’Under 14 dell’ASD Città di Casale esce sconfitta - Calcio – Contro la capolista Asti l’Under 14 dell’ASD Città di Casale esce sconfitta - Campionato Provinciale U14 21^Giornata: CI SI GIOCA IL QUARTO POSTO SCA Asti-ASD Città di Casale-4-1 (Limberti) ASD Città di Casale: Genovese, Muggiati, Mezgouri, Farotto, Serban Vasile, Adimi, Kanit, ... monferratowebtv

Elezioni a Caluso: tutti i candidati di Cena e Ferrero - Elezioni a Caluso: tutti i candidati di Cena e ferrero - Ci siamo. Ecco i candidati che a Caluso si sfideranno per il rinnovo del Consiglio comunale e, di conseguenza, dell’amministrazione. ARTICOLO PREMIUM Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il ... giornalelavoce