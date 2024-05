Ferragni è preoccupata per Fedez | l' indiscrezione fa sperare i fan della coppia

(Di martedì 21 maggio 2024) Chiara"è". Questa è l'che sta catalizzando l'attenzione dei fan e che ha riacceso la speranza dei sostenitoriex. Ieri la notizia di un peggioramento delle condizioni di salute diè stata fatta rimbalzare da un sito all'altro, ma è stato il rapper stesso a rompere il silenzio e a fare chiarezza nel pomeriggio. “Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma niente di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita”, ha scritto sui social il cantante per rassicurare chi lo ha contattato per chiedergli aggiornamenti e spiegazioni. La smentita del diretto interessato, però, non ha di certo tranquillizzato l'ex moglie Chiara. Stando a un ...

