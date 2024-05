Feltri sbotta in diretta | Me ne vado! Che rottura di… Cosa è successo e con chi se l’è presa | il VIDEO

(Di martedì 21 maggio 2024) Vittorioama dire le cose in modo molto chiaro. Non ama, invece, essere interrotto quando parla. E di entrambe le cose ha dato una bella dimostrazione durante l’ultima puntata di “Prima di domani“, andata in onda su Rete4 il 20 maggio. Ospite del nuovo programma di Bianca Berlinguer, perde le staffe con Concita De Gregorio e Maddalena Oliva, anche loro ospiti della trasmissione. Il direttore editoriale de Il Giornale stava parlando di Chico Forti e Ilaria Salis ma, mentre argomenta le sue tesi, viene interrotto dalle due. Allora: “Se vi do fastidio quando parlo me lo dovete dire – ammonisce – Io mi alzo e torno a fare le mie cose che mi diverto di più. Allora il mio intervento finisce qua con un giramento di scatole e buonanotte”. Interviene allora la conduttrice Bianca Berlinguer che cerca di far tornare la calma in studio. E ...

