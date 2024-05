Fedez e Iovino trovano un accordo dopo l’aggressione | il personal trainer non denuncerà

(Di martedì 21 maggio 2024) Il rappere ilCristianoavrebbero trovato uneconomico.rinuncerebbe a eventuali azioni penali nei confronti del cantante in cambio di un forte indennizzo. La notizia la dà Fabrizio Corona e la conferma Ansa secondo alcune fonti legali.Leggi anche: Rissa e pestaggio, le foto shock diLa notizia sarebbe arrivataun‘anticipazione comparsa sul sito di Fabrizio Corona Dillinger News, relativa alai danni di. Il pestaggio sarebbe avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile a Milano. L’uomo sarebbe stato picchiato da un gruppo di otto-nove uomini.presente ...

Fedez aveva dichiarato ai giornalisti in diretta televisiva di non essere presente al momento del pestaggio ai danni di Cristiano Iovino, ma due testimoni avevano sostenuto il contrario supportati anche dalle immagini di una telecamera di sicurezza. Immagini che oggi sono state pubblicate Online dal Corriere della Sera (mentre il video in questione lo hanno gli inquirenti).

