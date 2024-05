Fedez e Iovino non andranno in causa Il personal trainer rinuncia alla querela

(Di martedì 21 maggio 2024) AGI - Federico Leonardo Lucia e Cristiano, con i rispettivi legali, hanno raggiunto un accordo economico in cui il37enne si impegna a non intraprendere azioni legali contro il rapper sul pestaggio avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso in via Marco Ulpio Traiano, a Milano. Episodio che vede indagato dprocura di Milano per rissa, lesioni e percosse il rapper. La notizia dell'intesa, anticipata dtestata online Dillinger News, è confermata da fonti legali. La lite trasarebbe scoppiata nella discoteca The Club, ma il motivo esatto è ancora oggetto di discussione. Alcuni parlano di una disputa per una ragazza, mentre il proprietario del locale ha menzionato l'“alcol” come possibile ...

